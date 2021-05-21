Детям с инвалидностью увеличат выплаты: Рада одобрила закон [ Редактировать ]
В Украине детям с инвалидностью,пострадавшим от взрывоопасных предметов, на 50% увеличат размер социальной помощи. Соответствующий законопроект Кабинета министров Верховная Рада приняла во втором чтении.
Законопроект о внесении изменения в статью 2 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" поддержали 305 депутатов .
Так, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.
Размер государственной соцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в том числе предусмотренных КМУ, повышается на 50 процентов размера госсоцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.
В случае подписания закон вступит в силу уже с 1 июля этого года.
Также сообщали о том, что получившим инвалидность после Covid медикам практически остановили выплаты
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Учасники Другої світової, діти війни та ветерани праці - сьогодні всі вони зустрілися у чудовій парковій зоні на березі моря - посеред тюльпанів і квітучої сакури
Опозиціонери закликали колег хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Перемогу
В пятницу, 21 мая, исполнительный комитет Львовского городского совета поднял стоимость проезда в общественном транспорте
Курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев
По состоянию на 20 мая, Пенсионный фонд Украины направил 1,4 млрд гривен на помощь ФОПам в "красных" противоэпидемических зонах