В Украине детям с инвалидностью,пострадавшим от взрывоопасных предметов, на 50% увеличат размер социальной помощи. Соответствующий законопроект Кабинета министров Верховная Рада приняла во втором чтении.

Законопроект о внесении изменения в статью 2 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" поддержали 305 депутатов .

Так, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Размер государственной соцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, в том числе предусмотренных КМУ, повышается на 50 процентов размера госсоцпомощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.

В случае подписания закон вступит в силу уже с 1 июля этого года.

Также сообщали о том, что получившим инвалидность после Covid медикам практически остановили выплаты

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