В Верховной Раде появился еще один депутат [ Редактировать ]
В среду, 19 мая, в Верховной Раде Украины появился еще один народный депутат. Об этом сообщалось в ходе трансляции заседания Верховной Рады.
Присягу депутата принял Андрей Аксенов.
Депутаты заблокировали трибуну, чтобы Аксенов не смог принести присягу. Однако замглавы Рады Руслан Стефанчук дал ему возможность сделать это с места. Зачитывание Аксеновым присяги депутаты заглушали криками "Ганьба".
После этого заместитель спикера Рады Елена Кондратюк заявила о депутатском запросе к Службе безопасности Украины по поводу наличия у Аксенова российского паспорта.
Ранее мы писали о том, что Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова.
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