Украина "взорвала" зал выступлением на Евровидении 2021 (видео) [ Редактировать ]
22 мая украинская группа Go_A выступила в финале конкурса Евровидение 2021 и покорила зрителей в зале. Украинцы выступали под номером 19 с песней SHUM.
Еще во время репетиций и первого полуфинала Евровидения-2021 выступление Go_A обсуждала вся Европа. Иностранцев поразила постановка и текст украинской песни SHUM ("Шум"), которой уже больше тысячи лет.
Хоть украинцы выступали наряду с лидерами букмекерских прогнозов – Францией и Италией, но им удалось "удержать планку" и поразить всех в зале и перед телеэкранами.
На сцену Евровидения-2021 в Роттердаме, солистка группы Екатерина Павленко надела традиционную зеленую шубу, о которой вспоминает в своей песне.
Ее образ был дополнен кожаным корсетом и юбкой, а также стильными украшениями на руках. Музыканты были одеты в белые костюмы.
Вся постановка сопровождалась яркими анимациями и декорациями, а сюжет строился вокруг "призвания Шума" в стиле веснянки.
Как выступила Украина на Евровидение 2021 - видео
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