22 мая украинская группа Go_A выступила в финале конкурса Евровидение 2021 и покорила зрителей в зале. Украинцы выступали под номером 19 с песней SHUM.

Еще во время репетиций и первого полуфинала Евровидения-2021 выступление Go_A обсуждала вся Европа. Иностранцев поразила постановка и текст украинской песни SHUM ("Шум"), которой уже больше тысячи лет.

Хоть украинцы выступали наряду с лидерами букмекерских прогнозов – Францией и Италией, но им удалось "удержать планку" и поразить всех в зале и перед телеэкранами.

На сцену Евровидения-2021 в Роттердаме, солистка группы Екатерина Павленко надела традиционную зеленую шубу, о которой вспоминает в своей песне.

Ее образ был дополнен кожаным корсетом и юбкой, а также стильными украшениями на руках. Музыканты были одеты в белые костюмы.

Вся постановка сопровождалась яркими анимациями и декорациями, а сюжет строился вокруг "призвания Шума" в стиле веснянки.

Как выступила Украина на Евровидение 2021 - видео