Дистанционное обучение с 1 сентября: в Минобразования сделали заявление [ Редактировать ]
Вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. Такое заявление сделал министр образования Украины Сергей Шкарлет.
Он также отметил, что сейчас необходимо просто научиться жить в этих условиях пандемии.
Шкарлет надеется, что вакцинация даст коллективный иммунитет. Также он рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.
С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года.
Также он отметил, что перед отопительным сезоном, это где-то конец октября, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.
Ранее мы писали о том, что в Минобразования рассказали о проведении ВНО в условиях пандемии.
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