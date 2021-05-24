Вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. Такое заявление сделал министр образования Украины Сергей Шкарлет.

Он также отметил, что сейчас необходимо просто научиться жить в этих условиях пандемии.

Шкарлет надеется, что вакцинация даст коллективный иммунитет. Также он рассказал, что есть базовая позиция министерства о том, что детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку", - ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года.

Также он отметил, что перед отопительным сезоном, это где-то конец октября, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

Ранее мы писали о том, что в Минобразования рассказали о проведении ВНО в условиях пандемии.