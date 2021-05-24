В Кремле отреагировали на ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске [ Редактировать ]
Источник: Onliner.by
Давать оценку ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, должны международные авиационные власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Существуют определенные международные авиационные правила, и именно международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу.
Пресс-секретарь президента России считает, что нужно "трезво дать оценку" ситуации с посадкой лайнера и Москва не хочет торопиться кого-то "осуждать или поддерживать".
Пока просто нужно трезво дать оценку этому событию с этим самолетом. Кто-то требует санкций, кто-то говорит, что все абсолютно от "А" до "Я" соответствовало международным правилам и нормам. В данном случае здесь много противоречивых заявлений, и мы сейчас не хотели бы участвовать в этой гонке, наперегонки кого-то осуждать или кого-то поддерживать.
Песков отказался комментировать утверждения белорусской оппозиции о том, что борту самолета Ryanair были "российские агенты".
Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией, кто там находился, что. Здесь нет никаких комментариев.
По словам Пескова, у российской стороны нет информации о предполагаемых задержаниях белорусскими властями граждан России. Так он прокомментировал слухи о задержании в Минске девушки Протасевича - гражданки РФ Софии Сапеги.
Мы не располагаем информацией, мы не имеем просто этой информации - кто вылетал, откуда вылетал, какие причины и так далее. Я поэтому не могу ничего комментировать.
Гендиректор Ryanair Майкл ОʼЛири утверждает, что на борту самолета летели несколько сотрудников КГБ, которые сошли в аэропорту Минска, а пассажиров и экипаж досматривали в течение нескольких часов.
По сути, это похищение человека режимом, управляемым диктатором.
В МИД Беларуси считают, что действия с самолетом Ryanair соответствовали международным правилам. В парламентах восьми стран заявили, что необходимо запретить перелеты над Беларусью. Первой полеты над территорией Республики приостановила латвийская AirBaltic.
Напомним, что в Офисе президента Зеленского отреагировали на инцидент с "захватом" самолета в Беларуси.
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