Месть лесорубам: медведь растерзал скот в Карпатах [ Редактировать ]
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В Ивано-Франковской области в селе Узин бурый медведь зашел в охотничье хозяйство и убил почти весь домашний скот у селян. Об этом сообщает "Сегодня".
Живыми после ночных визитов остались только фазаны и сторожевой пес. Сначала лесники были уверены, что с животными расправились волки или бродячие собаки. Но потом с помощью фотоловушек увидели, как медведь проломил забор, схватил свинью и скрылся в лесу.
По словам охотника, косолапый был 1-1,2 м в высоту, худой и истощенный. О том, что медведь старый, свидетельствуют седые пятна сверху на лопатках.
Охотники предупреждают, что жертвой наглого медведя могут стать не только животные, но и люди. От леса до ближайшего дома - всего 800 метров.
Данный случай вызвал удивление даже бывалых охотников, ведь так далеко от высокогорья косолапых никогда не видели.
Почему животное спустилось с гор к людям - ветеринары не знают. Косолапого могли выгнать из чащи вырубки лесов в Карпатах и массовый горный туризм.
Охотники отмечают, что медведи в Карпатах стали выходить к людям намного чаще. Аналогичный случай на днях зафиксировали в еще одном районе Ивано-Франковской области.
Напомним, принц Лихтенштейна убил на охоте самого крупного медведя, водившегося на территории Евросоюза. Аристократ получил от румынских властей разрешение на отстрел медведицы, нападавшей на фермерские хозяйства в рансильвании на северо-западе Румынии. Однако вместо агрессивной самки застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур, который обитал в безлюдной охраняемой местности. Артура считают самым крупным медведем на территории Евросоюза.
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