После увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения на заседании Кабинета министров уволили двух его замов. До этого новый министр Виктор Ляшко анонсировал смену половины руководства Минздрава. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, Кабинет министров распорядился уволить Светлану Шаталову с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию), а также Игоря Иващенко - с должности замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.

Что касается других кадровых вопросов, то Кабмин назначил нового главу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Агентство возглавила Наталья Алюшина.

Ранее Зеленский назвал причины отставки трех министров.