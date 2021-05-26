Кабмин уволил двух замов Степанова [ Редактировать ]
После увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения на заседании Кабинета министров уволили двух его замов. До этого новый министр Виктор Ляшко анонсировал смену половины руководства Минздрава. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
По его словам, Кабинет министров распорядился уволить Светлану Шаталову с должности заместителя министра здравоохранения Украины (по собственному желанию), а также Игоря Иващенко - с должности замминистра здравоохранения по вопросам европейской интеграции.
Что касается других кадровых вопросов, то Кабмин назначил нового главу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Агентство возглавила Наталья Алюшина.
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