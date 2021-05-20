Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.

Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает.

Ранее сообщалось, что Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова. Парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.

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