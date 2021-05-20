Ляшко вакцинирует всех желающих до конца года - Минздрав [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой задачу по вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.
Глава Минздрава намерен до конца этого года провакцинировать всех желающих.
Виктор Ляшко отметил, что ставит перед собой амбициозные цели до конца 2021 вакцинировать от COVID-19 всех, кто этого желает.
Ранее сообщалось, что Рада отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова. Парламент назначил в качестве нового министра здравоохранения бывшего главного санврача Виктора Ляшко.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Отримати щеплення може кожен охочий, незалежно, чи підписана у нього декларація з сімейним лікарем, чи ні
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил хорошую организацию процесса вакцинации в трех областях
Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок "Дія"
Найвищі показники захворюваності на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Київщині та в столиці
За минувшие сутки, 18 мая, в Украине сделали 19 088 прививок от коронавируса