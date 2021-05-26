Україна запроваджує "паспорти вакцинації" у додатку "Дія" [ Редактировать ]
Попри повільні темпи вакцинації, в уряді розробляють ковід-сертифікати, або, як їх іще називають, паспорти вакцинації. Запровадити їх планують уже на початку липня. Зразок нині погоджують із Європою, аби українці могли вільно подорожувати.
Документ зберігатиметься у додатку "Дія". А паперову версію можна буде отримати у ЦНАПі або у сімейного лікаря. Сертифікат міститиме відомості не лише про те, коли та якою вакциною щепили громадянина, а й про останній негативний ПЛР-тест. Перевірятимуть цей документ разом із закордонним паспортом під час перетину кордону.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
ЄС знаходиться фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів, їх наявність буде необхідною умовою для подорожей Європою, а тому Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами - запуск наших цифрових сертифікатів на початок липня, ми встигаємо і ці сертифікати будуть діяти у Європі.
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