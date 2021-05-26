Виплати на новонароджених збільшать. Сьогодні Кабмін ухвалив відповідну постанову. Щоправда, запрацює вона лише з нового року.

Сума тепер становитиме 50 тисяч гривень - замість 41 тисячі. Одразу після народження дитини породілля отримає чверть суми - 12,5 тисяч. Решта надходитиме на банківську карту частинами протягом трьох років - а це трохи більше, ніж 1000 гривень на місяць.

Наступне збільшення допомоги в Уряді анонсують з січня 2023 року - сума залежатиме від темпів інфляції.