В Україні збільшують виплати при народженні дитини [ Редактировать ]
Виплати на новонароджених збільшать. Сьогодні Кабмін ухвалив відповідну постанову. Щоправда, запрацює вона лише з нового року.
Сума тепер становитиме 50 тисяч гривень - замість 41 тисячі. Одразу після народження дитини породілля отримає чверть суми - 12,5 тисяч. Решта надходитиме на банківську карту частинами протягом трьох років - а це трохи більше, ніж 1000 гривень на місяць.
Наступне збільшення допомоги в Уряді анонсують з січня 2023 року - сума залежатиме від темпів інфляції.
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