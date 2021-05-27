"Генерал вернулся": сын Луческу снова возглавил греческий ПАОК (видео) [ Редактировать ]
Источник: ФК "ПАОК"
Сын главного тренера киевского "Динамо" Мирча Луческу - Разван Луческу возглавил греческий ПАОК. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Генерал вернулся! ФК ПАОК объявляет о заключении соглашения с Разваном Луческу и его тренерским штабом на 3 года. Мы с радостью приветствуем самого успешного тренера в современной истории ПАОК и желаем ему добиться еще больших успехов после возвращения в команду!
По контракту Луческу-младший будет получать 1,7 млн евро в год плюс бонусы за выигрыш трофеев. Это уже второй приход Развана в ПАОК. Он возглавлял команду в Салониках в 2017-2019 годах, когда там играли украинцы Евгений Шахов и Евгений Хачериди.
Под руководством 52-летнего румына ПАОК стал чемпионом Греции в 2019 году и дважды выиграл Кубок страны в 2018-м и 2019-м.
Razvan #Lucescu is back. He's our new head coach. #Welcome #TheGeneral #Reloaded #PAOK pic.twitter.com/DiprhoKM5s— PAOK FC (@PAOK_FC) May 26, 2021
Последним местом работы Луческу-младшего был саудовский "Аль-Хиляль". В 2019 году сын легендарного тренера привел клуб к третьей в их истории победе в Азиатской Лиге чемпионов. Из-за слабых результатов команды в нынешнем сезоне в феврале 2021 года он был отправлен в отставку.
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