Футбольный клуб "Динамо" (Киев), уволивший 20 июля Алексея Михайличенко с поста главного тренера, объявил о назначении нового главного тренера. Столичный клуб возглавил бывший наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, который в феврале 2019 года был уволен из сборной Турции. На сайте ФК "Динамо" появилось официальное подтверждение этой информации.

Как сообщает sport.ro, контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата 74-летнего (29 июля ему исполнится 75) Луческу в "Динамо" составит 3 млн евро в год.

Напомним, что за 12 лет работы Мирчи Луческу в "Шахтере" донецкая команда 8 раз становилась чемпионом Украины, 6 раз выигрывал Кубок и 7 - Суперкубок страны. В сезоне 2008/09 дончане во главе с румынским специалистом стали обладателями Кубка УЕФА. Луческу 8 раз признавали лучшим тренером Украины.

Кроме сборной Турции, Луческу также возглавлял в этой стране "Галатасарай" и "Бешикташ". В 2016 году румынский коуч возглавил российский "Зенит", но проработал на этой должности только один сезон. Киевское "Динамо" уже 14-я команда в тренерской карьере Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что ФК "Шахтер" установил рекорд Украины.