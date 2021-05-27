Сьогодні медики в Черкасах пустилися в танок! Вони влаштували флешмоб до Дня екстреної допомоги.

Під музику фельдшери, лікарі та водії танцювали на злітній смузі, під лікарнею, а ще на міській набережній та на найдовшій в Україні дамбі - усе, аби розважитися під час пандемії самим, і змусити усміхнутися пацієнтів.

Ідею флешмобу медики перейняли від іноземних колег. Щоб синхронно відтворити рухи, вони тренувалися майже тиждень - і стали зірками YouTube.

Ірина Попович, начальник диспетчерської Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Найскладніше, мабуть, було підготувати колектив з якими думками? - З думками, що це нас трохи відволіче і трохи нас зблизить. Результатом задоволені, і локації гарні, і відео гарне, і дівчата постарались.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги: