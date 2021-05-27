Зірки YouTube: медпрацівники влаштували танцювальний флешмоб у Черкасах [ Редактировать ]
Сьогодні медики в Черкасах пустилися в танок! Вони влаштували флешмоб до Дня екстреної допомоги.
Під музику фельдшери, лікарі та водії танцювали на злітній смузі, під лікарнею, а ще на міській набережній та на найдовшій в Україні дамбі - усе, аби розважитися під час пандемії самим, і змусити усміхнутися пацієнтів.
Ідею флешмобу медики перейняли від іноземних колег. Щоб синхронно відтворити рухи, вони тренувалися майже тиждень - і стали зірками YouTube.
Ірина Попович, начальник диспетчерської Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Найскладніше, мабуть, було підготувати колектив з якими думками? - З думками, що це нас трохи відволіче і трохи нас зблизить. Результатом задоволені, і локації гарні, і відео гарне, і дівчата постарались.
Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:
Ми - люди, ми так само дихаємо, так само ходимо, ми так само хочемо відпочити, потанцювати, підтримати. Флешмоб для підтримки вас же під час КОВІДУ.
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