В Украине за прошедшие сутки, 28 мая, зафиксировали еще 3306 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве.

Среди заболевших 169 детей и 77 медработников. Всего за сутки госпитализированы 1402 человека, летальных случаев - 156, выздоровели - 13 298. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

За вчера сделали 60 563 тестирования на COVID-19. Из них методом ПЦР - 25 454, методом ИФА - 11 758, экспресс-тестами - 23 351.

С начала пандемии в Украине заразились 2 млн 196 тысяч 673 человека, выздоровели - 2 млн 20 тысяч 216, летальных случаев - 50 232.

Ранее ученые дали прогноз о больных COVID в Украине.

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