Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО [ Редактировать ]
Обновление пакета целей партнерства Украины с НАТО обсудили на заседании Комитета по партнерствам и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил с Украиной.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.
"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны, - сказал Манза.
Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и меры оборонной реформы.
"Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласование и направление на рассмотрение Североатлантического совета", - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.
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