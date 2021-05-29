Обновление пакета целей партнерства Украины с НАТО обсудили на заседании Комитета по партнерствам и коллективной безопасности НАТО в формате процесса планирования и оценки сил с Украиной.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Помощник Генерального секретаря НАТО по операциям Джон Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развитии возможностей сил безопасности и обороны, - сказал Манза.

Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и меры оборонной реформы.

"Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласование и направление на рассмотрение Североатлантического совета", - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.

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