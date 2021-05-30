Арешт, вартий сценарію голлівудського фільму. І водночас - нових санкцій проти Білорусі. Цього тижня весь світ спостерігав за виставою під назвою "Бомба на борту літака".

Тут було все: ультиматум від бойовиків, військовий винищувач, примусова посадка і затримання двох людей - опозиціонера Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

У Європі та США на такий блокбастер від Лукашенка відповіли: "Не віримо"! Тож Білорусь уже опинилася в повітряній ізоляції.

Що відбувається в Білорусі? Що буде із затриманими? Як міжнародні санкції вплинуть на режим Лукашенка? І якими будуть відносини між Білоруссю та Україною. Про все поговоримо докладно у випуску. Та спершу - хронологія повітряного скандалу.

Історії світової авіації відомі понад півтори сотні випадків викрадення літаків. Після інциденту в Білорусі цю статистику можна розширити.

Це був звичайний рейс "Афіни-Вільнюс" популярного лоукостера Ryanair. 123 пасажири в салоні. Ніхто з них не здогадувався, що переліт обірве тривала зупинка в Мінську. Ну, майже ніхто. Але про це згодом. Минаючи Білорусь, пілоти отримали сигнал про вибухівку на борту.

Диспетчер:

З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам приземлитись.

Пілот:

Добре, ми зрозуміли. Дайте нам хвилину, будь ласка. Звідки надійшло повідомлення про замінування? Звідки у вас ця інформація?

Диспетчер:

Служба безпеки аеропорту повідомила, що їм надійшов @-мейл.

Це сталося за лічені хвилини до пункту призначення - Вільнюса. Але чомусь пілоти повернули на Мінськ. Для їхнього супроводу направили винищувач. Екіпаж уже дав свідчення. Чорні скриньки розшифровують.

Артур Сікс, пасажир:

За 5 хвилин до приземлення в Литві нам оголосили, що літак сяде в Мінську. Потім зайшли із собаками й шукали чи-то наркотики, чи-то бомбу, чи-то ще щось.

Бомбу так і не знайшли - загроза була фейковою. Уже за пів години стане відомо: виставу розіграли, щоб зняти з рейсу двох пасажирів. Редактора телеграм-каналу "НЄХТА" Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Разом з ними салон залишили ще троє громадян Росії. За версією білоруської влади, ці пасажири просто вирішили зійти в Мінську. У західної преси інше пояснення: це були агенти, які "вели" Протасевича. За словами свідків, Роман одразу зрозумів, що літак розвернули саме через нього.

Моніка Сімкене, пасажирка:

Коли Романа заарештовували, він спочатку нічого не сказав. А потім повернувся до людей і промовив, що йому загрожує смертна кара.

І почасти він правий. Відео жорстоких розгонів, заклики до демонстрацій та масових страйків - усе це першим з'являлося саме на "НЄХТІ". Кадри, які бачив увесь світ.

За лічені дні канал отримав мільйонну аудиторію. А його засновник, 26-тирічний Роман Протасевич - став особистим ворогом Лукашенка. Журналіст, фотограф, блогер та опозиціонер зі стажем. Їздив на Майдан у Києві. Бував на Донбасі.

- Какой я профессиональный революционер? - Сначала Майдан в Украине, гражданином которой ты не являешься. Теперь вот попытка революции в Беларуси. Люди прям будут… - Я тебе скажу больше: я еще год снимал в зоне АТО. - Как журналист?- Да.

Саме його присутність на Донбасі стане приводом для Олександра Лукашенка звинуватити Протасевича в тому, що він начебто брав участь у бойових діях. Роман давно не жив у Білорусі. Часто переїжджав - боявся викрадення, помічав, що за ним стежать. Удома проти нього розслідують кілька справ. А після того, як білоруська влада визнала канал "НЄХТА" екстремістським, Протасевича назвали терористом. У Білорусі за це передбачена найвища міра покарання - розстріл.

Роман Протасевич, затриманий:

Отношения сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минск.

Таке показове зізнання Романа працівники КДБ записали у СІЗО. Однак батьки Романа не вірять у його щирість.

Дмитро Протасевич, батько Романа Протасевича:

Это не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно, он очень нервничает, это видно. Предположительно у него сломан нос. Несколько изменена форма носа и видно следы пудры.

Схоже відео свого часу записали за участі лідерки опозиції Світлани Тихановської, коли вона зайшла в місцеву ЦВК і на кілька годин безслідно зникла.

Таке ж публічне покаяння зробила й подруга Романа - росіянка Софія Сапега. У Білорусі їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Російське консульство в ситуацію не втручається. Обом затриманим дали два місяці арешту.

Анна Дудіч, мати Софії Сапеги:

Моя дочь обычная студентка Европейского университета Вильнюса. Это была обычная совместная поездка на отдых. Она должна выстоять, я в этом уверена, она человек-стержень.

Наталія Протасевич, мати Романа Протасевича:

Ну, пожалуйста, мир! Ну, встаньте, помогите, я очень вас прошу, потому что они его убьют.

Скандальний випадок вразив увесь світ. Це державний тероризм і піратство, - вирішили європейські лідери:

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Романа Протасевича потрібно негайно звільнити, як і його партнерку Софію Сапегу. Будь-які інші пояснення вимушеної посадки літака Ryanair абсолютно непереконливі.

Найбільш болючого удару зазнало улюблене дітище Лукашенка. Авіакомпанії "Бєлавіа" підрізали крила: їй заборонили літати над Євросоюзом: і транзитом, і в аеропорти ЄС. Ось такий вигляд мала траєкторія польоту "Бєлавіа" "Мінськ-Барселона" після інциденту. Літак повернувся в пункт вильоту, бо Польща і Франція його не пустили. Європейським компаніям теж не радять літати над Білоруссю.

Мартін Гаус, гендиректор латвійської авіакомпанії AIRBALTIC:

Якщо оминати білоруський авіапростір, польоти стануть на 10 хвилин довшими, зайвий час - і все.

На санкції проти Белавіа Лукашенко скаржився Путіну під час зустрічі у Сочі.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Какое "Белавия" имеет к этому отношение? Самолета "Белавии" там не было. Базируется на аэропорту там, и вы летаете, ваши самолеты и другие. Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года.

І ще до зустрічі двох президентів, у повітряну гру вступила Росія. У четвер австрійським і французьким авіалініям не дали дозвіл на посадку в Москві. Формально - "з технічних причин".

Михайло Мішустін, прем'єр-міністр Росії:

Мы призываем не политизировать ситуацию самолета в Минске и поддерживает позицию белорусских партнеров в необходимости и готовности провести транспарентное международное расследование.

Сам Лукашенко про авіаскандал три дні мовчав. Потім заявив, що в усьому винний... ХАМАС. А згодом побачив швейцарський слід.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):

Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения.

У Швейцарії це заперечили. А потім знайшовся й лист-попередження про бомбу. Цікаво, що за даними інтернет-провайдера, цей @-мейл надійшов уже після посадки літака.

Європа та США заявили про санкції проти низки білоруських компаній та найближчого оточення Лукашенка. Для білоруської опозиції, яка практично зникла з радарів політичної боротьби, "справа Романа Протасевича" - сигнал для активізації.

Мы должны быть готовы действовать, окно возможностей открыто. Ждать больше нечего, террор нужно остановить раз и навсегда мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления.

Готуються і білоруські силовики. Цього місяця влада ухвалила закон, який офіційно дозволив поліції застосовувати бойову зброю на мітингах. Чи будуть нові протести? Коли в Білорусь повернеться спокійне життя? Ці питання поки без відповіді.

А поки в країні триває безпрецедентний силовий тиск. Днями наклав на себе руки 18-річний учасник протестів, проти якого порушили кримінальну справу. А серед тижня прощалися з політв'язнем Вітольдом Ашурком. Він помер у СІЗО з типовою відпискою "серцева недостатність". Та ховали його з пов'язкою на очах і слідами тортур на тілі.