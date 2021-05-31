Минулого року станція тричі вдавалася до аварійних маневрів, щоб уникнути зіткнення з непотребом

МКС - під ударом космічного сміття. На орбіті дрібний фрагмент спрацьованого обладнання влучив у міжнародну космічну станцію, пошкодження зазнала роботехнічна рука. Об'єкт пробив теплову ізоляцію і понівечив нижню стрілу. Утім, на працездатність руки це не вплинуло.

Проблема космічного сміття на орбіті посилюється. Минулого року станція тричі вдавалася до аварійних маневрів, щоб уникнути зіткнення з непотребом.