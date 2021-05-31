Справа Стерненка: опозиція засудила вибірковість правосуддя в Україні [ Редактировать ]
Справу закрито - Апеляційний суд Одеси відпустив Сергія Стерненка. Під час сьогоднішнього засідання із активіста зняли обвинувачення за статтею про напад із метою заволодіння чужим майном.
В опозиції переконані - це свідчить про вибірковість правосуддя та використання його як інструменту проти опонентів. А справжні злочинці уникають покарання.
Тим часом сам Стерненко рішенням суду теж не задоволений і збирається оскаржити його. Подробиці - далі.
2015 рік. Сергій Стерненко разом із товаришем Русланом Демчуком і групою невідомих викрали й катували депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича. Таке встановив суд і присудив чоловікам 7 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна. На думку прокурорів, вони хотіли заволодіти банківською карткою і телефоном Щербича. За версією самого Щербича, від нього хотіли домогтися відмови від депутатства.
Сьогодні ж Одеський апеляційний суд частково скасував попередній вирок за статтею про розбій, що передбачала 7 років в'язниці, і Стерненка виправдали. Головний аргумент - суд першої інстанції не отримав свого часу достатніх доказів. А от у викраденні людини та незаконному використанні зброї Стерненка все ж таки визнали винним. Зрештою вирок рік умовно. І таке рішення чоловік планує оскаржити у Верховному суді.
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