Сумне чемпіонство. Україна один із лідерів із дитячих самогубств, вироблення дитячої порнографії та загалом злочинів проти дітей. Про це все сьогодні говорили в Офісі Генпрокурора. У День захисту дітей чиновники найвищого рівня радилися, що з усім цим робити.

Приміром, як змінити законодавство, щоб злочинів проти неповнолітніх та скоєних ними самими - поменшало. До чого домовилися знає Руслан Смєщук.

Генеральна прокурорка, три міністри із заступниками. А ще Держбюро розслідувань та омбудсмени. Топові чиновники зібралися в Генпрокуратурі, аби разом вирішити, як захищати дітей. Бо саме вони - щодня стають фігурантами кримінальної хроніки.

Ірина Венедиктова, Генеральний прокурор України:

Той факт що ми вперше зустрілися за 30 років говорить про те що настав час щось робити - це вже кричуще. Тому що кожного дня ми всі з вами читаємо ЗМІ, сьогодні бачимо що людина без місця проживання зґвалтувала 18 річну дівчинку.

Убивства, побиття, сексуальне насильство. Україна ввійшла у трійку країн світу з поширення дитячої порнографії! Щомісяця 5 тисяч гаджетів завантажують подібний контент у мережу.

А ще різко збільшилася кількість дитячих суїцидів. З початку року майже півтори сотні… І насправді злочинів проти дітей більше. Бо частину з них просто не реєструють.

Олексій Сухачев, в. о. директора Державного бюро розслідувань:

На жаль ті хто повинні захищати дітей, самі стають об'єктами злочинів проти дитини. Так протягом 20-21 років, слідчими ДБР проводилося досудові розслідування у 72 кримінальних провадженнях вказаної категорії.

Один із найяскравіших прикладів - трагедія, яка сталася із маленьким Кирилом Тлявовим у Переявлаві-Хмельницькому. Рівно 2 роки тому - 31 травня - п'яні правоохоронці, які розважалися із вогнепалами випадково вбили п'ятирічного хлопчика. Досі не покарали нікого. Справу просто затягують. Судове засідання має відбутися завтра...

Ірина Венедиктова, Генеральний прокурор України:

Справа Кирила Тлявова вже стала апофіозом, давайте не доводити до апофіозів. У 90 % випадків воно не трапляється само по собі, це знову такі всі все бачать. Бачать служби, бачать сусіди.

В Україні вже вісім років триває запровадження так званого "дружнього" до дітей законодавства. Щоправда, все ще на папері. Тут і спеціальні протоколи роботи правоохоронців із неповнолітніми. І пом’якшення закону до дітей, які вчинили злочин. В реалі зараз у СІЗО сидять більше семи десятків неповнолітніх, ще сотня досягли повноліття за ґратами.

Денис Малюска, міністр юстиції України:

В нас радикально нічого не змінилося. Кримінальний кодекс написаний для дорослих. Це однозначно. Всі санкції, які там передбаченні. вони для дорослих.

А це приводить до появи нових злочинців. І в цьому замкненому колі діти є насамперед жертвами.