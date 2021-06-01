Від пластикових пакетів та іншого мотлоху буквально захлинається Туреччина. Країна поволі перетворюється на головний смітник Європи. Там лежать гори відходів із Великої Британії, Франції, та інших країн ЄС. Як до такого дійшло - розповість Світлана Чернецька.

Ці пакети знайомі кожному британцю. Такі видають на касах мережевих супермаркетів. Але ця купа сміття - за 4 тисячі кілометрів від Сполученого Королівства, на узбіччі турецького міста Адана.

Активісти організації Ґрінпіс знайшли щонайменше 10 таких стихійних звалищ. Частину сміття тут же спалюють. Ці відходи потрапляють у країну цілком легально. Туреччина - відомий напрямок для переробки пластику. Велика Британія, так само як і інші європейські країни, доплачує за позбавлення від непотребу. Але турецьких потужностей не вистачає, щоб упоратися з такою кількістю сміття.

Седат Гундолу, академік університету Лукурова:

Сектор переробки сміття має більше зосереджуватися на внутрішньодержавних потребах, а не на відходах із-за кордону. Увесь експорт непотребу треба взагалі заборонити. Бо сміття закуповують, а потім його просто викидають у полі.

Бажання підприємців заробити значно перевершує можливості сміттєпереробних заводів. Тож відповідальність за відходи має лягти на плечі тих країн, які продукують тонни пластику,- вважають активісти. Мовляв, більше не можна заплющувати очі на екологічну катастрофу в Туреччині.

Британський уряд - світовий лідер у питанні боротьби з пластиковим забрудненням, і ми можемо цим пишатися.

Цей ролик Ґрінпісу показує лицемірство британської влади та справжній масштаб проблеми. Ось таку купу пластику Лондон відправляє в інші країни щодня. Майже 40% цього осідає в Туреччині. І останніми роками експорт відходів лише зростає. Те саме стосується й інших країн Євросоюзу.

Седат Гундолу, академік університету Лукурова:

Європейські громадяни мають знати, де осідає все, що вони викидають. Не на сміттєпереробних заводах. Чисті вулиці в Німеччині, Великій Британії чи Франції, де люди відповідально сортують непотріб, спричиняють екологічну катастрофу тут.

Простого рішення цієї проблеми немає. Екологи рекомендують підходити до питання радикально: просто використовувати менше пластику. Завдяки цьому й сміття для переробки буде менше.

Приміром, якби Велика Британія вдвічі зменшила використання пластику, то їй взагалі не треба було б вивозити сміття за кордон. Країна цілком упоралася б самотужки. Але наразі ця мета - недосяжна.