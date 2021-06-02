В ночь со среды на четверг, 2 на 3 июня, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

Синоптики прогнозируют значительные дожди. Так, ливни прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Там дожди начнутся после 21:00 сегодня вечером и будут идти до 9 утра. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и менее.

В этих областях объявлен и уровень опасности ("желтый"). Это означает, погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.