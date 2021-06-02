Синоптики объявили об опасности: где остерегаться непогоды [ Редактировать ]
В ночь со среды на четверг, 2 на 3 июня, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".
Синоптики прогнозируют значительные дожди. Так, ливни прогнозируют в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.
Там дожди начнутся после 21:00 сегодня вечером и будут идти до 9 утра. Ожидается, что количество осадков составит 15-49 мм за 12 часов и менее.
В этих областях объявлен и уровень опасности ("желтый"). Это означает, погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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