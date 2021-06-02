Мирча Луческу останется главным тренером киевского "Динамо" еще на протяжении как минимум двух сезонов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис продлил контракт с румынским наставником. В среду, 2 июня, стороны договорились о сотрудничестве до лета 2023 года.

"Надеюсь, что в ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути. За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо", - сказал Суркис.

К слову, в прошлом сезоне "Динамо" под руководством Луческу провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины), из них - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

Ранее сообщалось, что звездный итальянский тренер официально возглавил "Шахтер".

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