В четверг, 13 мая, киевское "Динамо" завоевало Кубок Украины сезона 2020/2021. В финале киевляне в экстра-тайме вырвали победу у луганской "Зари" - 1:0.

В ходе игры "Динамо" больше владело мячом, но особых моментов ни киевляне, ни луганчане практически не создавали.

Вторая половина игры началась чуть веселее. На 55-й минуте Шапаренко отобрал мяч в центре поля, вошел через полполя в штрафную и пробил. Василь был не у дел, но мяч угодил в перекладину.

Основное время завершилось вничью 0:0. Но еще на 30 минут луганчане были явно не готовы. Уже на старте экстра-тайма Цыганков опасно пробивал с угла штрафной, а спустя еще пару минут таки отрыл счет в матче. Родригес протянул мяч и отпасовал на линию вратарской, где игроки "Зари" упустили Цыганкова, которому оставалось лишь попасть в ворота - 1:0.

Во второй 15-минутке Цыганков упустил еще один убойный момент, пробив выше ворот метров с 11. Но счет в матче до конца остался прежним. В итоге "Динамо" обладатель Кубка Украины.

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Кроме того, киевское "Динамо" пополнит норвежский полузащитник "Стабека" Эмиль Бохинен. По данным СМИ, опорный полузащитник уже якобы даже попрощался с партнерами по "Стабеку", чтобы отправиться в новый клуб, сделка должна быть оформлена в ближайшее время.

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