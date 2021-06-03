Рак кожи: онколог рассказал о скрытых признаках [ Редактировать ]
Рак кожи - это опасное заболевание, которое на первых стадиях протекает довольно скрыто. В некоторых случаях недуг может проявляться, однако его признаки часто можно спутать с другими менее значительными проявлениями, передает newsyou.info.
Иногда рак может проявляться на коже в виде маленьких шишек красного цвета, которые больше похожи на укусы насекомых. Об этом рассказал британский онколог Росс Перри. По его словам, еще одним явным признаком онкологии считается беспричинное появление шрамов и различных высыпаний.
"Больной может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае следы на коже пройдут в течение пары недель и с каждым днем будут постепенно уменьшаться", - пояснил врач.
Кроме того, ученый из Лондона Эндрю Стил раскрыл семь простых привычек, которые помогут замедлить процесс старения и повысить свое долголетие. В книге он обсуждает, как люди могут больше контролировать процесс старения так, чтобы оставаться в бодрости.
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