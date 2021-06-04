Туреччину засипало снігом посеред літа [ Редактировать ]
Сніг улітку - це не лише про українські Карпати, а й про сонячну Туреччину. Після злив Чорноморський регіон неочікувано накрили хуртовини. Сніг випав у високогірних районах на висоті понад 2 тисячі метрів над рівнем моря. Для початку літа - це небачена аномалія. Хоча опади були недовготривалими, сніг встиг вкрити тонким шаром будинки та дороги.
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