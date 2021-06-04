Вице-премьер - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Любченко с сегодняшнего дня введен в состав СНБО. Президент Владимир Зеленский подписал указ.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Отметим, до кресла в правительстве Любченко занимал должность главы Государственной налоговой службы. В Кабмине Любченко заменил Игоря Петрашко, который лишился должности 18 мая.

Уже через 2 дня парламент 293 голосами поддержал Алексея Любченко как кандидата на первого вице-премьера – министра экономики. В этот же день премьер-министр Денис Шмыгаль ознакомил Любченко с подчиненным ему ведомством.

Ранее сообщалось, что под Львовом задержали "воров в законе" из санкционного списка СНБО.

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