В городе Стрый Львовской области сотрудники СБУ задержали двух "воров в законе" из санкционного списка СНБО. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Спецоперация была проведена 28 мая сотрудниками СБУ, включая Центр специальных операций "А". Задержаны гражданин России В. Панюшин и гражданин Грузии Р. Катамадзе. Оба "вора в законе" находятся в санкционном списке, их активы должны быть заморожены, а въезд в Украину запрещен.

В мае 2020 года "Коммерсант" писал, что курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан) задержан в Украине, решался вопрос о его экстрадиции в Россию. Панюшин, который был коронован в 2000 году, создал группировку, которая контролировала незаконный игорный бизнес в Белгородской области, а в Курской занималась физическими расправами.

Виктор Панюшин (Пан)

Уроженца Грузии Реваза Катамадзе (Магало/Резо) полиция задержала в октябре 2020 года в Волынской области. В ноябре суд выпустил его на свободу, пишет "Детектив Info".

4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон о "ворах в законе" и преступных сообществах. Документ предусматривает уголовное наказание за создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе". Предусмотрено уголовное наказание за обращение к участникам преступных сообществ с просьбой "решить проблему", организацию и проведение бандитской "сходки".

20 мая 2021 года полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

21 мая в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

26 мая в Нацполиции заявили, что 10 криминальных "авторитетов" из санкционного списка СНБО выдворили из страны. 27 фигурантам "черного списка" отменили разрешения на проживание в Украине.