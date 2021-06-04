Маріуполь заливає вже четверту добу, і на вихідних ситуація не покращиться

Великий потоп у Маріуполі. Місто накрила потужна злива. Вулиці затоплені. Транспорт не їде, а пливе. В маршрутках вода стояла навіть у салонах, а тролейбуси не могли вийти в рейс. А на околицях, в приватному секторі, ситуація ще гірша.

Затопило будинки, двори й городи. В людей загинула птиця і тварини. Мешканцям довелося просити допомоги у рятувальників. Маріуполь заливає вже четверту добу, і на вихідних ситуація не покращиться.

Михайло Когут, заступник міського голови Маріуполя: