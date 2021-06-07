Скандал через спортивне поле розгорівся у Мліївській ОТГ на Черкащині. Маленьких футболістів перевели зі спеціально адаптованого під заняття поля - на стадіон у хащах!

А от на тренувальному майданчику посадовці взялися за ремонт, який назвали "благоустроєм території". Ситуацію з'ясовував - наш кореспондент Станіслав Кухарчук.

Ось так вихованці мліївської футбольної команди вже майже місяць продираються крізь хащі до нового місця тренування. На захаращеному футбольному полі дітям дозволив займатися виконком об'єднаної громади. 13-річний Марат каже, на старому майданчику було краще і безпечніше.

Марат Педько, гравець футбольної команди:

Можна бігти, впасти, послизнутися, ногу поламати, вивернуть мені не зручно на цьому полі грати, бо тут дуже багато трави і слизько.

Свого тренера діти просто засипають запитаннями, коли ж знову в них розпочнуться заняття.

Дмитро Володимирович, а сьогодні буде щось? Не буде, бачиш, на полі жаби квакають, трави по коліно, а вдома у себе я вас не прийму.

А ось такий вигляд зараз має поле в центрі Млієва на якому діти тренувалися останні три роки. Майже місяць тому без будь-якого попередження тут знесли ворота і розорали, тепер бульдозер вирівнює поверхню стадіону. Керівництво ОТГ пояснює: так тут проводять благоустрій території. Роботи доручили представникам громадської організації. Зустрічатися з нами її представники не захотіли, але телефоном відповіли: якихось документів на це надати не можуть.

Дмитро Пінчук, тренер дитячої футбольної команди:

Відповідні документи на це єсть? - У сільській раді! - Та там немає нічого, я тільки звідти! - Там повинно бути рішення виконкому! - Немає рішення виконкому, рішення тільки на закупівлю трави! - Я не казав, що у мене є відповідні документи, я сказав, що ми надаєм благодійну допомогу.

У меценатів і благодійників дитячий тренер вже давно не вірить. У руках він тримає лист, на підставі якого двом громадянам голова ОТГ погодив проведення робіт. Дмитро підозрює, що чиновники таким чином або хочуть під цей проєкт вивести гроші з місцевого бюджету, або ж просто готують стадіон, щоб здати в оренду.

Дмитро Пінчук, тренер дитячої футбольної команди:

Наш пан голова звісно прийде на сесію, прийде до виконкому що він скаже? Дивіться, у нас є такі хлопці, вони роблять благодійно, але їм треба допомогти. Я не вірю в благодійність - побудувати три стадіони і подарити для села Мліїв.

Голова ОТГ усі звинувачення тренера відкидає. Щоправда, і сам визнає: ні проєкту, ні кошторису, ні дозвільних документів на благоустрій території "благодійникам" ніхто не видавав.

Василь Микитенко, голова Мліївської ОТГ:

Ті люди, які надають послуги - вони працюють благодійно. - А у вас є договір акт, чи договір на ці благодійні послуги? - Договір на благодійні послуги? - Звичайно! - Ні, не має.

Тренер та активісти вже підготували заяву, щоб подати до поліції. Люди побоюються, що стадіон може опинитись у приватній власності.