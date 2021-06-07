Запустити сім українських супутників за наступні п'ять років. Таку мету уряд планує затвердити в державній космічній програмі.

Поки що ж єдиний наш робочий супутник на орбіті той, що склали студенти Київського політеху ще сім років тому. Приймали сигнали з нього - наші кореспонденти.

Космос ближчий, ніж здається. Ось тут, у Київському політеху, звичайні студенти майструють справжні космічні супутники. Один із них зараз пролітатиме над нами. І ми зможемо з ним зв'язатися

На даху одного з корпусів університету - антенний комплекс, який приймає сигнали з супутника "Політан-1".

Ось прийшов сигнал, ось ми отримали дані з супутника, і ось у нас є корисні пакети інформації, тут написано температура у нас 13,9 градусів.

Над Києвом супутник пролітає лише кілька хвилин. Сигнали з космосу приймає колишній кпішник Назар. Він один із тих, хто збирав цей космічний апарат із найпростіших радіодеталей. Завважки диво техніки трохи більше ніж кілограм.

Це точна копія, такий апарат власне там і літає, тіки без оцих штучок, це корпус, ось це сонячні панелі, які його заряджають, датчики, антени, ось тут електроніка всередині.

Назар зізнається: спершу й не сподівався, що його "Політан" зможе полетіти. Потім пророчив йому півтора року життя на орбіті. Минуло вже сім! А апарат досі працює.

Назарій Бендасюк, оператор наземної станції, інженер:

Ідея була така, щоб зробити, щось таке і зрозуміти, що ти своїми руками щось робив таке, а воно зара літає в космосі і працює, це дуже круто.

"Політан-1" не виконує жодних завдань. Це був експеримент, як "малюк" почуватиметься в космосі. Але тепер це єдиний робочий український супутник на орбіті. Тепер у КПІ працюють над новою версією супутника. Четвертокурсник Олексій відповідає за те, аби майбутній апарат міг фотографувати землю.

Олексій Падун, студент 4-го курсу КПІ:

Він може бачити як поля розташовані, їхні площі, надзвичайні ситуації, повені, наскільки вони обширні.

Перший "Політан" кпішники запустили власними силами, допомагали лише інноваційні фонди. Коштувало це 25 тисяч доларів. Із запуском нового супутника обіцяє допомогти держава. Але за умови, що уряд затвердить космічну програму і фінансування на неї.

Михайло Ільченко, керівник космічної програми університету:

Якщо в цій редакції вона буде прийнята, то ми будемо мати 8-10 можливих проектів, в яких ми зможемо брати участь. Ми бачимо себе там! Це точно можу сказати.

Уже в грудні Україна планує вивести на орбіту супутник "Січ-2-30". Цей апарат зараз тестують у конструкторському бюро "Південне" в Дніпрі. у космос супутник доставить ракета Ілона Маска "Фалькон-9". Запуск коштуватиме майже два мільйони доларів.