Зеленский договорился с Байденом о поставке 900 тыс. доз вакцины [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба Белого дома
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили поставку в Украину 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщается на сайте Белого дома.
Лидеры обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тысяч доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией.
Владимир Зеленский выразил благодарность за решение Соединенных Штатов предоставить Украине вакцину против COVID-19, сообщает Офис президента.
Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной.
Как сообщали "Подробности", лидеры двух стран также обсудили стратегическое партнерство, борьбу с коррупцией, угрозы от запуска нового российского газопровода "Северный поток-2" и реализацию программы реформ, основанной на "демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".
Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Офис президента Украины по итогам телефонного разговора сообщил, что глава Белого дома пообещал Украине "максимальные гарантии ее безопасности".
по теме
Крім Донбасу, говорили про План дій щодо членства в НАТО, кримську платформу та енергетичну безпеку. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Джо Байдена з президентом РФ 16 червня
ВВ понедельник, 7 июня, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон
В пятницу, 28 мая, заместитель главы МИД Евгений Енин анонсировал переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться
Вашингтон надасть країнам світу 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу - а це можливість зробити щеплення більш ніж 40 мільйонам людей