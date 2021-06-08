Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудили поставку в Украину 900 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщается на сайте Белого дома.

Лидеры обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тысяч доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией.

Владимир Зеленский выразил благодарность за решение Соединенных Штатов предоставить Украине вакцину против COVID-19, сообщает Офис президента.

Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной.

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Как сообщали "Подробности", лидеры двух стран также обсудили стратегическое партнерство, борьбу с коррупцией, угрозы от запуска нового российского газопровода "Северный поток-2" и реализацию программы реформ, основанной на "демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины".

Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Офис президента Украины по итогам телефонного разговора сообщил, что глава Белого дома пообещал Украине "максимальные гарантии ее безопасности".