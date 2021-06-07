Байден и Зеленский провели переговоры [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины".
Также сообщается, что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как президент СШАвернется из Европы.
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Байденом.
Напомним, в Белом доме назвали предварительный перечень вопросов, которые планирует обсудить президент США Джо Байден с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Женеве 16 июня.
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