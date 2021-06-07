В понедельник, 7 июня, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена стало строительство "Северного потока - 2". Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Президент Зеленский отметил, что это не экономический проект, а очевидная угроза безопасности. Президент Байден в свою очередь подтвердил гарантии безопасности для Украины в максимально широком смысле этого слова.

Разговор был очень содержательным, очень конкретным и продолжался дольше, чем было запланировано.

Обсудили весь спектр актуальных тем - войну на Донбассе, интеграцию в НАТО, реформирование Украины, политику деолигархизации в Украине.

Подоляк также подчеркнул, что контакты между президентами продолжатся и в формате личной встречи. По его словам, ключевым моментом разговора стало приглашение Зеленского посетить Вашингтон уже в июле.

Напомним, в Белом доме назвали предварительный перечень вопросов, которые планирует обсудить президент США Джо Байден с президентом РФ Владимиром Путиным во время встречи в Женеве 16 июня.

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