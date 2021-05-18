США к концу июня направят другим странам 80 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом заявил на брифинге в Белом доме президент США Джо Байден.

Это будет составлять 13% (доз - ред.) вакцин, произведенных США к концу июня. Будет больше вакцин, чем уже направлено к настоящему моменту какой-либо другой страной, ...больше, чем направили Россия, Китай... Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира.

По словам главы Белого дома, США намерены вместе с другими "демократиями мира" за счет общих финансовых средств приступить к расширению мощностей по производству на американской территории вакцин от COVID-19.

В предстоящие недели, работая вместе с демократиями мира, мы скоординируем многосторонние усилия, направленные на то, чтобы положить конец нынешней пандемии. Ожидаю, что объявлю о прогрессе в данной области на саммите Группы семи в июне в Великобритании, в котором я планирую принять участие... Мы не будем использовать свои вакцины с целью сделать так, чтобы другие страны были перед нами в долгу.

Читайте также Американские фармкомпании отказываются делиться технологиями мРНК-вакцин

Американский президент заявил, что "преодоление этой пандемии в глобальных масштабах превышает способности какой-то отдельно взятой страны, даже Соединенных Штатов".

США продолжат производить донорские поставки излишков (вакцины - ред.) по мере их возникновения. Однако этого будет недостаточно. Нам будет необходимы прилагать совершенно новые усилия, предусматривающие работу с фармацевтическими компаниями и другими, с государствами-партнерами, чтобы значительным образом расширить запасы (вакцины - ред.), сформировать, главным образом здесь, в США, того рода потенциал, который поможет побороть пандемию во всем мире, создавая рабочие места здесь и помогая спасению людей за рубежом.

Читайте также Pfizer резко повысил цену на вакцину от COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что в течение мая-июня США отгрузят странам, борющимся с пандемией, 60 млн доз вакцины AstraZeneca. А к концу июня Штаты направят за границу еще 20 млн доз вакцин. Какого производителя - не уточняется.

Напомним, что сейчас в США одобрены три вакцины: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, которая требует введения одной дозы.

По данным властей США, на данный момент хотя бы одну дозу вакцины получили 154 млн жителей (46% населения). Полностью вакцинированы 117,6 млн человек (35% населения).

Белый дом рассчитывает, что к 4 июля - Дню независимости США - количество полностью вакцинированных жителей страны достигнет 50%.

Ранее сообщалось, что в США отменили маски и дистанцию для вакцинированных.