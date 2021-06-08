21 июня Чешская Республика откроет свои границы для граждан Европейского союза и Сербии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на объявление чешского правительства.

При въезде необходимо будет предъявить доказательства вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции или же предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Аналогичный режим уже действует для граждан Австрии, Германии, Венгрии, Польши, Словакии и Словении, входящих в ЕС, на двусторонней основе.

Чешское правительство также увеличило лимит на посещение культурных мероприятий до 1 тысячи человек в помещении и до 2 тысяч человек на открытом воздухе. В школах детям и учителям будет разрешено перестать носить маски в классе в большинстве регионов.

Магазины, рестораны, кинотеатры, театры и концертные залы открыты уже несколько недель, но масочный режим все еще нужно соблюдать.

Напомним, что Франция открывает границы для туристов.

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