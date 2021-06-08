В Канаде для туристов ослабят ограничения [ Редактировать ]
Во вторник, 8 июня, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о том, что власти решили ослабить карантинные ограничения для туристов, полностью вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
На данный момент туристы, которые приезжают в Канаду, проходят 14-дневный период изоляции, даже если получили две дозы вакцины.
Отныне срок самоизоляции сократят, хотя не уточняется, на какой конкретно период.
С 22 июня Канада готовится начать ослабление ограничений на границе с США.
Правительство Трюдо дало понять, что может начаться ослабление COVID-ограничений на границе между Канадой и США 22 июня, если страна будет придерживаться компании вакцинации.
Напомним, что Франция открывает границы для туристов.
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