Розглядають питання, чи справді у літак влучили з російської установки "Бук"

У Гаазі тривають судові слухання у справі MH-17. Зокрема, розглядають питання, чи справді у літак влучили з російської установки "Бук" і чи була ракета запущена з поля поблизу Первомайського. Напередодні судді у справі авіакатастрофи перейшли до слухань "по суті".

Засідання відбувається у Нідерландах, адже дві третини загиблих - громадяни цієї країни. Їхні родичі також виступлять у суді.

Жоден з чотирьох обвинувачених на засідання не з'явився. Нагадаю, Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс із Амстердама до Куала-Kумпура, збили над окупованою Донеччиною у липні 2014. Загинули 298 людей.