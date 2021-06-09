Студия DICE вместе с издательством Electronic Arts представили долгожданный трейлер игры Battlefield 2042, которая рассказывает о войне будущего, в которой столкнулись армии США и России в битве за оставшиеся ресурсы на Земле.

Название игры отсылает к Battlefield 2142, в которой война началась на фоне нового Ледникового периода. События новый игры тоже разворачиваются в будущем, но не таком отдаленном.

На данный момент был показан только впечатляющий кинематографический ролик с захватывающими моментами из игры, а сам геймплей будет показан во время международной игровой выставки E3 13 июня.

Релиз Battlefield 2042 состоится 23 октября 2021 года на компьютерах, а также игровых приставках Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5.

Цена Battlefield 2042

Сюжетная кампания, вероятно, не планируется, однако шутер станет продолжением аддона Final Stand для Battlefield 4. Игроки смогут выбрать один из четырех классов, каждый и которых обладает уникальными навыками. На релизе будет доступно всего семь карт, также запланирован Battle Pass.

На компьютерах и консолях нового поколения в масштабных сетевых битвах сойдутся между собой до 128 человек смогут. Изюминкой станут улучшенная система разрушаемости и механика катаклизмов вроде торнадо, песчаных бурь и так далее.

Игрокам предложат три новых режима игры:

"Тотальный военный конфликт" - представляет из себя гибрид из "Захвата" и "Прорыва". Бои будут разворачиваться на огромных картах с системой динамической погоды,

"Опасная зона" - деталями разработчики пока не делились. Судя по комментариям, акцент будет сделан на схватках отрядов.

Секретный режим - подробностями DICE поделится 22 июля на EA Play Live. Однако этот режим они называют "любовным посланием" поклонникам серии.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Battlefield Hardline признали худшей игрой серии.