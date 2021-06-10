Япония закрывает небо для белорусских самолетов [ Редактировать ]
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил о том, что Япония выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты рейсов, которые проходят над территорией Беларуси. Об это сообщает NHK.
Страна также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.
По его словам, такое решение было принято на фоне инцидента с пассажирским лайнером Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске.
Нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем
Действия властей Беларуси подпадают под нарушения Конвенции о международной гражданской авиации, сообщил Като. Он осудил принудительную посадку самолета Ryanair белорусскими властями и арест Романа Протасевича.
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