Рекордну партію контрабандних товарів вилучили митники в Гонконгу. Зупинили моторні човни, навантажені брендовими сумками і взуттям. Також зловмисники намагалися вивезти дорогі годинники, віскі, рідкісні рослини та навіть акулячі плавники. Вартість вантажу - понад 15 тисяч доларів.

Такий крам контрабандисти везли на материковий Китай - це популярний маршрут для нелегальних торговців. У Гонконгу брендові речі можна купити задешево, бо там їх не оподатковують. А у Китаї - продають уже вдвічі дорожче.

Марк Ву, голова Бюро з боротьби з організованою злочинністю: