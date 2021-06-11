Рекордну партію контрабанди вилучили митники у Гонконгу [ Редактировать ]
Рекордну партію контрабандних товарів вилучили митники в Гонконгу. Зупинили моторні човни, навантажені брендовими сумками і взуттям. Також зловмисники намагалися вивезти дорогі годинники, віскі, рідкісні рослини та навіть акулячі плавники. Вартість вантажу - понад 15 тисяч доларів.
Такий крам контрабандисти везли на материковий Китай - це популярний маршрут для нелегальних торговців. У Гонконгу брендові речі можна купити задешево, бо там їх не оподатковують. А у Китаї - продають уже вдвічі дорожче.
Марк Ву, голова Бюро з боротьби з організованою злочинністю:
Контрабандисти організували потужну контррозвідку. Вони стежать за нашими діями. Найняли кілька моторних човнів, аби патрулювати західне узбережжя. Навіть використовують дрони, аби не натрапити на нашу берегову охорону. Тож ми маємо постійно пристосовуватися до їхніх витівок.
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