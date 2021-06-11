В Киеве произошел несчастный на транспорте. На бульваре Ярослава Гашека в Днепровском районе девушка поскользнулась и попала под трамвай. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Девушка упала под трамвай. Свидетели происшествия говорят, что поскользнулась. Пришлось поднимать трамвай, чтобы ее достать. Живая, передана врачам.

Данных о том, в каком состоянии пострадавшая, на данный момент нет. На месте происшествия работают правоохранители. Движение трамваев временно приостановлено.

Как сообщали "Подробности", аналогичный случай произошел в феврале 2021 года во Львове. Тогда водитель трамвая совершила наезд на свою коллегу, также жительницу Львова. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.