В четверг, 12 февраля, в 6:15 утра во Львове на улице Городецкой произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трамвая.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Отмечается, что 44-летняя водитель трамвая совершила наезд на 56-летнюю водителя другого трамвая, также жительницу Львова. В результате происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Одессе трамвай попал в жуткое ДТП. Металлическая конструкция "разнесла" кабину. Отмечается, что в момент столкновения пассажиров в салоне трамвая не было, он направлялся в депо.

Также мы писали о том, что в Полтавской области произошло жуткое ДТП с грузовиками. В результате столкновения водители транспортных средств погибли. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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