В столичном Дарницком районе в одном из домов по улице Архитектора Вербицкого на 6 этаже обвалился балкон, на котором находились несколько тонн земли. О происшествии сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Оказалось, что хозяин квартиры выращивал на балконе клубнику, в связи с чем привез туда столько плодородной почвы. В результате бетонные перекрытия балкона не выдержали и вся конструкция рухнула вниз.

Фото: КГГА

Спасатели КАРС Киевская служба спасения и Главного управления ГСЧС в городе Киеве оперативно провели демонтаж опасных самодельных пристроек и разрушенной крыши балкона в многоэтажном доме на улице Архитектора Вербицкого.

Отмечается, что для демонтажа сотрудники КАРС использовали несколько единиц спецтехники, а также оборудование. К счастью, в момент обрушения под балконом не было никого из людей, поэтому ни пострадавших, ни погибших в результате инцидента нет. В КГГА обратились к киевлянам с просьбой быть более ответственными владельцами имущества.

Фото: КГГА

Читайте также, в Киеве обрушилась часть балкона в жилом доме на улице Пушкинской, 9, около станции метро "Театральная" в самом центре столицы. В старинном кирпичном здании 1911 года постройки также расположены различные кафе, рестораны и магазины, балкон, от которого отвалилась часть, находится на верхнем, 5-м этаже.

Кроме того, в Киеве произошло ЧП - в доме по улице Половецкая, 14 обвалились сразу несколько балконов. На месте спасатели ГСЧС изучают обрушившейся конструкции и целостность самого здания, из дома эвакуировали жильцов.

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