В субботу, 12 июня, 57-летнего пациента больницы Новочеркасска Ростовской области (Россия) убили шариковой ручкой.

Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

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Отмечается, что 27-летний подозреваемый также является пациентом медучреждения. Согласно имеющимся данным, он совершил преступление на почве неприязни. Подозреваемый несколько раз ударил мужчину руками и ногами по голове, после чего воткнул ему в грудь шариковую ручку.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Подозреваемый задержан, но меру пресечения ему пока не избрали.

Ранее сообщалось, что "вооруженный" ручкой пассажир заставил срочно посадить самолет. Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из города Чанша в Пекин.

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