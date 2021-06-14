Джокович стал победителем Roland Garros [ Редактировать ]
Источник: Roland Garros
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 4 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
Novak Djokovic becomes the first male player in the Open Era to win all four Grand Slams at least twice.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021
Novak Djokovic est le premier joueur de l’ère Open à remporter au moins deux fois tous les titres du Grand Chelem.#RolandGarros pic.twitter.com/DPMi0pGJyK
Джокович стал победителем этого чемпионата второй раз за свою карьеру. Первый раз Джокович победил на Roland Garros в 2016 году.
34-летний Джокович является пятикратным чемпионом Уимблдона (2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годы) и одержал 19 побед в турнирах Большого шлема. Новак всего на одну победу на турнирах "Большого Шлема" отстает от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.
Джокович является первой ракеткой мира в одиночном разряде - №1 в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых - более $148 млн.
Напомним, что чешка Барбора Крейчикова выиграла женский "Ролан Гаррос".
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