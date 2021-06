Сербский теннисист Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса в финальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 4 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Novak Djokovic becomes the first male player in the Open Era to win all four Grand Slams at least twice.



Novak Djokovic est le premier joueur de l’ère Open à remporter au moins deux fois tous les titres du Grand Chelem.#RolandGarros pic.twitter.com/DPMi0pGJyK