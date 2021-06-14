Чернобыльцам могут повысить пенсии [ Редактировать ]
Чернобыльцам могут повысить пенсии. Верховной Раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №4555 во втором чтении.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
В комитете отметили, что текст законопроекта был доработан с учетом позиций всех заинтересованных сторон.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.
Согласно редакции проекта в первом чтении, пенсии ликвидаторам 1 группы инвалидности, которые сегодня в среднем получают 12270 грн, будут повышены до 16080 грн. Пенсионерам из числа участников ликвидаторов второй группы инвалидности - с 10967 до 12987 грн, для третьей - с 8129 до 8917 грн. Такое повышение будет касаться 39481 пенсионера.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.
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