Ще не готовий до розгляду. Резонансний законопроєкт про олігархів цього тижня не з'явиться в порядку денному парламенту. Документ ще не пройшов профільний комітет. Однак у монобільшості сподіваються до літніх канікул (а це середина липня) усе ж ухвалити закон у цілому.

Нагадаємо, згідно з ним, РНБО вестиме реєстр олігархів. Після ухвалення - олігархам заборонять фінансувати політичні партії, скуповувати підприємства під час великої приватизації, а в разі участі в місцевому самоврядуванні - подавати декларацію.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Вони ще не готові в комітеті, тільки у них спливає, здається, у п'ятницю чи в суботу термін альтернативних. Відповідно на наступному тижні комітети зможуть тільки їх розглянути і тоді на наступній пленарці, яка буде після Дня Конституції, я думаю, ми зможемо їх побачити в порядку денному.

Ярослав Железняк народний депутат, "Голос":