У Раді заблокували резонансний законопроект про олігархів [ Редактировать ]
Ще не готовий до розгляду. Резонансний законопроєкт про олігархів цього тижня не з'явиться в порядку денному парламенту. Документ ще не пройшов профільний комітет. Однак у монобільшості сподіваються до літніх канікул (а це середина липня) усе ж ухвалити закон у цілому.
Нагадаємо, згідно з ним, РНБО вестиме реєстр олігархів. Після ухвалення - олігархам заборонять фінансувати політичні партії, скуповувати підприємства під час великої приватизації, а в разі участі в місцевому самоврядуванні - подавати декларацію.
Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":
Вони ще не готові в комітеті, тільки у них спливає, здається, у п'ятницю чи в суботу термін альтернативних. Відповідно на наступному тижні комітети зможуть тільки їх розглянути і тоді на наступній пленарці, яка буде після Дня Конституції, я думаю, ми зможемо їх побачити в порядку денному.
Ярослав Железняк народний депутат, "Голос":
Від того, що ми запишемо олігархів в реєстр, у нас чверть економіки не стане з монопольної - конкурентною. Від того, що ми приймемо цей закон, у нас не буде далі держава нести збитки на держпідприємствах 72 млрд. Цей законопроєкт від влади про олігархів - це чергова імітація.
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