Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы Украины в НАТО, отметив, что государство достойно того, чтобы быть в равных условиях с другими странами и находиться "за столом переговоров". Об этом Зеленский рассказал во время форума "Украина.30. Экономика без олигархов".

По словам Президента, Украина заслуживает членства НАТО. По его мнению, Украина выбрала политику "желанного гостя", для того, чтобы страну приглашали, а не просились".

"Нас нужно приглашать, а не мы должны проститься. Я считаю, что ту политику, которую мы выбрали на сегодня, политику желанного гостя, а не просто бегать, кричать, вывешивать плакаты, коммуницировать со СМИ что "пожалуйста, дайте мне сфотографироваться с президентом США", я считаю, что у нас другая политика, она правильная. Не всем лидерам нравится такая прямая позиция, кому-то это не нравится", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали о том, что глава МИД сделал заявление о вступлении Украины в НАТО.

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