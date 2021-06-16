Погодные условия в Украине ухудшатся. В большинстве областей ожидаются грозы, град и сильный ветер. Об этом сообщают в "Укргидрометцентре".

Отмечается, что 16 июня погода не будет нести никакой угрозы только в западных, Черниговской и Донецкой областях, а также в Крыму.

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На остальной территории страны объявлен желтый уровень опасности. В Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Киевской областях ожидаются грозы.

В то же время, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской и Винницкой областях ожидаются град, грозы и шквалы 15-20 метров в секунду.

I (желтая) степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Ранее мы писали о том, что Украину летом "атакует" аномальная жара. Местами столбики термометров будут подниматься до +40 градусов.

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