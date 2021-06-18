В Африці знайшли алмаз у тисячу каратів [ Редактировать ]
Алмаз завважки понад тисячу каратів видобули в Ботсвані. Його вважають третім за величиною у світі. Президент країни наголосив: ця знахідка саме на часі, адже внаслідок пандемії рівень продажів алмазів і діамантів значно знизився. До слова, Ботсвана є однією з найбільших виробників алмазів у Африці.
Мокветсі Масісі, президент Ботсвани:
Ми дякуємо Богові, що роки нашої копіткої роботи були винагороджені. Це справді рідкісна знахідка. Ми добре попрацювали, всім спасибі.
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Його вважають третім за розмірами, а вага становить понад тисячу каратів. Камінь представив президент країни та наголосив, що на тлі падіння продажів алмазів і діамантів унаслідок пандемії коронавірусу ця знахідка стане надзвичайно корисною
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