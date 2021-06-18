Алмаз завважки понад тисячу каратів видобули в Ботсвані. Його вважають третім за величиною у світі. Президент країни наголосив: ця знахідка саме на часі, адже внаслідок пандемії рівень продажів алмазів і діамантів значно знизився. До слова, Ботсвана є однією з найбільших виробників алмазів у Африці.

Мокветсі Масісі, президент Ботсвани: